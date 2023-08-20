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Лукашенко: ВВС современной Беларуси вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны

20 августа 2023 07:57
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Новости Беларуси. Праздник, который объединил в себе историю военной авиации, ее традиции и уважение людей к защитникам воздушных рубежей. День военно-воздушных сил отмечается 20 августа в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления личному составу и ветеранам службы направил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что летчики и впредь будут верно служить отечеству, оставаясь примером мужества, стойкости и высочайшего профессионализма.

Лукашенко: ВВС современной Беларуси вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В героическую историю военной авиации золотыми буквами вписаны подвиги летчиков в годы Великой Отечественной войны. Военно-воздушные силы современной Беларуси вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, а события наших дней еще раз подтверждают, что роль и значение авиации в обеспечении военной безопасности государства в будущем будет только возрастать. Народ гордится вами и помнит всех, кто завоевал победу на войне и в мирные дни пожертвовал собой во имя жизней других людей.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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