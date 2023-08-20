Лукашенко: ВВС современной Беларуси вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны

Новости Беларуси. Праздник, который объединил в себе историю военной авиации, ее традиции и уважение людей к защитникам воздушных рубежей. День военно-воздушных сил отмечается 20 августа в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления личному составу и ветеранам службы направил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что летчики и впредь будут верно служить отечеству, оставаясь примером мужества, стойкости и высочайшего профессионализма.