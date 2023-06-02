У ремесленников новая система уплаты налогов. Что изменится?

На календаре 2 июня. Все девушки и женщины думают о том, где приобрести стильные аксессуары для вечерних прогулок и не только. Мужчины выбирают подарки для очаровательных дам, поэтому переживания касаются всех. Но переживать не стоит. Белорусские мастерицы и мастера не оставят ни одну красотку без подарка, ведь наши ремесленники самые талантливые и добрые люди. Сейчас о них и поговорим. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Леошко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома. Александр Меженный, ведущий:

Поговорим об изменениях, которые есть в нашей стране, чтобы как-то по-другому налоги начислялись и уплачивались. Давайте сразу начнем с того, кто такие ремесленники, чтобы мы понимали, кого это касается. Какие изменения внесены в законодательство?

Ольга Леошко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Ремесленники – это очень талантливые люди. Ремесло – это то, что люди делают своими руками: резьба по дереву, изготовление свечей, декоративных кукол, сохранение тех традиций, которые наши бабушки и дедушки передали нашему поколению. Это традиционные белорусские костюмы, орнамент, вышивка. Александр Меженный:

То есть по факту плетение венков – это тоже ремесленничество. Ольга Леошко:

Да, все, что связано с красотой и сделано своими руками. Как изменится налоговое законодательство для ремесленников? Александр Меженный:

Что сейчас сделано руками законодателей в плане изменений? Ольга Леошко:

До 1 января все ремесленники уплачивали ремесленный сбор, с 1 января у них было право: или платить ремесленный сбор, или перейти на новую систему налогообложения, на уплату налога на профессиональный доход. А с 1 июля текущего года у них появляется обязанность уплачивать налог на профессиональный доход. За исключением тех ремесленников, в отношении которых будет принято решение местных органов власти о сохранении права на уплату ремесленного сбора. Кого не коснутся изменения? Александр Меженный:

Кто в эту категорию попадает? Для кого такие изменения не нужны?

Ольга Леошко:

Это категория тех ремесленников, которые сохраняют традиции белорусского народного творчества. У нас в республике около 200 ремесленников имеют статус народного мастера. Народный мастер – это действительно тот ремесленник, который получит исключительно право местных органов власти на сохранение уплаты ремесленного сбора. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Какие документы нужно предоставить ремесленнику, чтобы оплачивать этот ремесленный сбор? Ольга Леошко:

Это не административная процедура, выдается заявление. Все то, что сам посчитает нужным ремесленник для подтверждения своего статуса, чтобы показать, что он действительно что-то может сделать своими руками, именно направленное на сохранение народных промыслов. Можно фотографии, можно изделие, которое он производит, здесь на усмотрение самого ремесленника, чем он может подтвердить свой статус. Александр Меженный:

То есть мини-выставка выездная. Ольга Леошко:

У нас в городе в течение мая во всех районах проводились ярмарки ремесленников. Это талантливые люди. Те изделия, которые были представлены, уникальные. Те куклы в народных, национальных костюмах, которые сделаны своими руками, они уникальные. Куда ремесленники могут обратиться за консультацией? Александр Меженный:

Я так понимаю, что все равно вопросов будет много. Куда можно с ними обращаться? Есть ли какой-то телефон для связи?

Ольга Леошко:

Уже осталось меньше месяца, ремесленники должны были определиться: или они переходят на оплату налога на профессиональный доход, или они хотят сохранить за собой право уплаты ремесленного сбора. Чтобы сохранить право ремесленного сбора, необходимо обратиться в администрацию района города Минска по месту жительства. На бизнес-портале Мингорисполкома есть вся информация для ремесленников, куда обращаться. Для удобства мы даже сделали образец заявления. Вся информация там размещена. Екатерина Яцкевич:

Какое количество ремесленников сейчас уже зарегистрировано в Минске? Ольга Леошко:

Сейчас у нас больше 13 500 ремесленников. Это самое большое количество в Беларуси, самые талантливые люди живут в Минске, поэтому ждем ремесленников, что они все-таки подтвердят свой статус и сохранят право на уплату ремесленного сбора. Сколько теперь будут платить ремесленники? Александр Меженный:

Есть разница в цифрах между тем, как было и как стало? Ольга Леошко:

Сегодня ремесленник платит 6 рублей в месяц ремесленного сбора. С 1 июля, если он подтверждает свой статус, то так и остается; если он переходит на уплату налога на профессиональный доход, то это 10 % от валового дохода. То есть то, что получает ремесленник, реализуя свою продукцию, от этой суммы платится 10 % налога. Александр Меженный:

Разница существенная, хотя 10 % при нормальном обороте не такая уж и неподъемная сумма. С какой суммой выручки можно не платить налог? Ольга Леошко:

При этом для поддержки ремесленников предоставлено право на первый период, порядка 2 000 рублей налоговый вычет, то есть это достаточно большая цифра, поэтому пока ремесленник не реализует на 2 000 рублей, он фактически освобожден от уплаты налога.