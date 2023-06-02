«Священная память Великой Победы». Рассказываем о книге, в которой много фактов про войну

Ольга Давидович, заведующая редакцией научно-популярной и справочной литературы издательства «Беларусь»:

Издание «Священная память Великой Победы», которое вышло в издательстве «Беларусь», это труд двух авторов: Елены Хорошевич и Анатолия Шарко. Это книга-справочник, в которой собрана информация о всех зарегистрированных и выявленных на сегодня братских могилах, индивидуальных могилах воинов, мирных жителей, жертв ВОВ, а также мемориалах, расположенных на территории Беларуси. Отдельная глава посвящена Храму-памятнику в честь Всех Святых, расположенному в Минске, в котором собрана земля с мест кровопролитных боев, в которых принимали участие белорусы.

Главный посыл книги заключается в том, что не существует более или менее значимых памятников, связанных с историей ВОВ. Могила неизвестного солдата, памятник на могиле расстрелянной в годы войны семьи в глухой деревушке так же значимы, как и мемориалы республиканского значения. Наша главная задача – сохранить память о них и сделать все возможное, чтобы эта память не стерлась в будущем. И в нашей стране все для этого делается: реставрируются мемориалы, досматриваются могилы, выявляются новые факты мест захоронений, идет поисковая работа. Книга «Священная память Великой Победы» будет интересна всем тем, кто интересуется историей, фактами о Великой Отечественной войне, а также может стать хорошим материалом для исследовательской работы по выявлению фактов биографии погибших. Давайте вместе будем помнить свою историю.