Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?

140 километров от столицы – и перед вами Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке. На главной пешеходной улице царит свой вайб. Музыканты, кафешки, сувениры и даже милые зверушки. На местном Невском проспекте можно насладиться исторической застройкой. Нарядные дома украшены декором, словно кружевом. Здесь можно перенестись на век назад.

Светлана Семченко, экскурсовод:

Купцы-промышленники строили здесь дома с 1901 по 1913 год. На четырех кварталах сохранилось более 50 зданий гражданской архитектуры в стиле модерн-эклектика. Построены из кирпичей, изготовленных бобруйскими заводчиками – Розенберг, Пружанины. Именно здесь находилось большое количество магазинов. Бобруйчан призывали на той рекламе купить платье готовое «венский шик», то есть продавали какие-то кружева. Здесь находились электротеатры. Анастасия Макеева, корреспондент:

Быть в Бобруйске и не попробовать местный зефир просто невозможно. Точно так же, как и загадать желание у Бобра Самуиловича. Его еврейский колорит просто невозможно не оценить. Ну а чтобы желание исполнилось, нужно потереть носик, золотой перстень, цепочку, а еще сфотографироваться на память вот в таком очаровательном канотье.

Устройте себе уличный квест в поисках бобров. Этих забавных зверьков здесь не меньше десятка. Именно они дали название городу. С древности они облюбовали берега Березины, и люди активно занимались шкурным промыслом. Неспроста в дарственной грамоте Ягайло – Скиргайло Бобруйск упоминается как Бобруевск, Бобруйсек. Снимаем шляпку и знакомимся с гурманом-кофеманом. Светлана Семченко:

За углом на лавочке словно фон Барон разместился друг его – Сонин муж Арон. Гладко выбрит, любит он людей, посмотри внимательно, это ж наш еврей. У него есть настоящая копия, и она находится в Москве, в Сокольническом районе. Былой особняк купчихи Кацнельсон – это не сон. Шедевр модерна. Есть легенды, что деревянный дом богатая мещанка привезла из Парижа или Прибалтики. Но бизнесвумен ничего не стоило построить его самой. С 1912 года немало воды утекло. Здесь была полицейская управа, революционный комитет. А сегодня размещается районная библиотека.

Светлана Семченко:

Мадам Кацнельсон вместе со своими сыновьями торговала лесом, и она была купчихой первой гильдии. Оборот ее достигал в год более 2 миллионов золотых российских рублей. Жила она, имея большой доход в Петербурге со своим сыном. А это здание она отдала присутствию, и впоследствии эта улица в истории города получила название Присутственная. Еще одно место притяжения – Шура Балаганов. Харизматичный герой застыл в бронзе неспроста. В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова один из сыновей лейтенанта Шмидта предложил подписать конвенцию о разделе территории и выделил Бобруйск как высококультурное место. Так, жители решили прописать его на постоянку у водонапорной башни. И, конечно, не оставили без символа халявы – золотого теленка. Находка для студентов и не только. Мечтайте и загадывайте желания. Светлана Семченко:

Кроме того, здесь находится смотровая площадка на высоте более чем 20 метров, можно увидеть исторический город со смотровой площадки.