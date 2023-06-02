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Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?

02 июня 2023 12:51
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140 километров от столицы – и перед вами Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке. На главной пешеходной улице царит свой вайб. Музыканты, кафешки, сувениры и даже милые зверушки. На местном Невском проспекте можно насладиться исторической застройкой. Нарядные дома украшены декором, словно кружевом. Здесь можно перенестись на век назад.

Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?-1

Светлана Семченко, экскурсовод:
Купцы-промышленники строили здесь дома с 1901 по 1913 год. На четырех кварталах сохранилось более 50 зданий гражданской архитектуры в стиле модерн-эклектика. Построены из кирпичей, изготовленных бобруйскими заводчиками – Розенберг, Пружанины. Именно здесь находилось большое количество магазинов. Бобруйчан призывали на той рекламе купить платье готовое «венский шик», то есть продавали какие-то кружева. Здесь находились электротеатры.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Быть в Бобруйске и не попробовать местный зефир просто невозможно. Точно так же, как и загадать желание у Бобра Самуиловича. Его еврейский колорит просто невозможно не оценить. Ну а чтобы желание исполнилось, нужно потереть носик, золотой перстень, цепочку, а еще сфотографироваться на память вот в таком очаровательном канотье.

Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?-4

Устройте себе уличный квест в поисках бобров. Этих забавных зверьков здесь не меньше десятка. Именно они дали название городу. С древности они облюбовали берега Березины, и люди активно занимались шкурным промыслом. Неспроста в дарственной грамоте Ягайло – Скиргайло Бобруйск упоминается как Бобруевск, Бобруйсек. Снимаем шляпку и знакомимся с гурманом-кофеманом.

Светлана Семченко:
За углом на лавочке словно фон Барон разместился друг его Сонин муж Арон. Гладко выбрит, любит он людей, посмотри внимательно, это ж наш еврей. У него есть настоящая копия, и она находится в Москве, в Сокольническом районе.

Былой особняк купчихи Кацнельсон – это не сон. Шедевр модерна. Есть легенды, что деревянный дом богатая мещанка привезла из Парижа или Прибалтики. Но бизнесвумен ничего не стоило построить его самой. С 1912 года немало воды утекло. Здесь была полицейская управа, революционный комитет. А сегодня размещается районная библиотека.

Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?-7

Светлана Семченко:
Мадам Кацнельсон вместе со своими сыновьями торговала лесом, и она была купчихой первой гильдии. Оборот ее достигал в год более 2 миллионов золотых российских рублей. Жила она, имея большой доход в Петербурге со своим сыном. А это здание она отдала присутствию, и впоследствии эта улица в истории города получила название Присутственная.

Еще одно место притяжения – Шура Балаганов. Харизматичный герой застыл в бронзе неспроста. В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова один из сыновей лейтенанта Шмидта предложил подписать конвенцию о разделе территории и выделил Бобруйск как высококультурное место. Так, жители решили прописать его на постоянку у водонапорной башни. И, конечно, не оставили без символа халявы – золотого теленка. Находка для студентов и не только. Мечтайте и загадывайте желания.

Светлана Семченко:
Кроме того, здесь находится смотровая площадка на высоте более чем 20 метров, можно увидеть исторический город со смотровой площадки.

Можно перенестись на век назад. Какие места нужно обязательно посетить в Бобруйске?-10

Анастасия Макеева:
После этого можно прочувствовать характер города.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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