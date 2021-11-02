На что тратится городской бюджет Минска? Спросили у председателя Мингорсовета депутатов
Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов.
Екатерина Забенько, ведущая:
Скажите, пожалуйста, говоря о городском бюджете, который в том числе формируется благодаря вам. Мне понравился ваш подход, когда вы рассказывали о том, что практически как семейный бюджет делится городской бюджет. В этом году покупаем старшему, в следующем году покупаем младшему. В детали того, как это происходит (это очень сложно – формирование городского бюджета), мы вникать не будем. Но мы точно знаем, что у него социальная направленность. На что в первую очередь тратятся бюджетные деньги?
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Да, отличный вопрос. Город не может жить без бюджета. Понятно, что город остановится, если не будет финансирования городских программ. Бюджет социально направленный. И, конечно, городской бюджет направляется в первую очередь на образование, на медицину, на решение вопросов наших многодетных семей, для лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Мы утверждаем инвестиционную программу. То есть сегодня наш городской бюджет, если в начале года бюджет составлял 5 миллиардов 550 миллионов, то уже к концу года, мы на прошлой сессии вносили соответствующие изменения...
Екатерина Забенько:
Это прекрасно, мне кажется это тот редкий случай, когда бюджет не сокращается к концу года, как в семейном бюджете бывает...
Андрей Бугров:
Он вырос.
Екатерина Забенько:
А вырастает.
Андрей Бугров:
Он вырос. И составил более 6 миллиардов рублей.
Екатерина Забенько:
Гуляем.
Андрей Бугров:
Большие деньги. Не гуляем, а распоряжаемся. Правильно распоряжаемся и направляем деньги в те сферы, которые сегодня наиболее актуальны: это и поддержка медицины, решение ряда других социальных вопросов, которые возникают в течение года. Но вместе с тем, да, увеличение бюджета – это оценка работы экономики столицы.
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