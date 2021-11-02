На что тратится городской бюджет Минска? Спросили у председателя Мингорсовета депутатов

Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов.

Екатерина Забенько, ведущая:

Скажите, пожалуйста, говоря о городском бюджете, который в том числе формируется благодаря вам. Мне понравился ваш подход, когда вы рассказывали о том, что практически как семейный бюджет делится городской бюджет. В этом году покупаем старшему, в следующем году покупаем младшему. В детали того, как это происходит (это очень сложно – формирование городского бюджета), мы вникать не будем. Но мы точно знаем, что у него социальная направленность. На что в первую очередь тратятся бюджетные деньги?