На частников приходится треть инвестиций в экономику – как будут формировать бизнес-климат в Беларуси

Поддержание крейсерской скорости в экономике, пока на мировых рынках штормит – безусловно, история коллективная. И секрет успеха не только в стабильной и максимально гибкой работе государственных предприятий, но и в эффективной работе бизнеса. Именно этот сегмент экономики сегодня формирует примерно половину ВВП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство готово гарантировать комфортные условия для развития бизнес-среды. Но взамен предприниматели должны быть ответственными работодателями и честными в бизнес-подходах. На этом заострил внимание Президент Александр Лукашенко на недавнем совещании с представителями частных предприятий. Открытый диалог между государством и бизнесом подразумевал активную обратную связь. Снять излишнюю зарегулированность, заполнить пробелы в эффективности отдельных правовых актов, гарантировать декриминализацию экономических рисков призвал Президент по итогам конструктивного разговора. Ответ бизнеса – репортаж Кристины Протосовицкой.

География поставок – 40 стран мира. Оборудование брестского машиностроительного предприятия для переработки продукции пищевой промышленности – от молочной до рыбной – смело конкурирует на мировом рынке. Но в тоже время участвует в технологической и продовольственной безопасности Беларуси, поставляя сложные машины для наших флагманов по выпуску продуктов питания. Именно таких производственников в бизнесе, кто создает новое, трудится над инновациями и помогает развиваться партнерам, особенно ценит Президент.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На этом предприятии выпускают абсолютно уникальную продукцию для Беларуси. Например, у этого клипсатора 1 800 деталей. И каждую выковывали прямо здесь.

Семейное дело живет уже в двух поколениях. Уникальность – в собственной конструкторской школе и в технологиях металлообработки. Но все же своей главной инвестицией в будущее на предприятии считают кадры. Трудятся более 450 человек. А будет еще больше.

Валентин Пикуль, генеральный директор предприятия «КОМПО»:

В 2025 году мы планируем запустить проект расширения машиностроительного производства, который позволит в два раза увеличить производственную мощность нашего машиностроительного цеха. Проект предполагает строительство новых производственных мощностей, закупку большого парка оборудования и в результате создаст до 50 новых рабочих мест в нашем Бресте. Подробнее в видео.

В графике Президента для всего свое время. Актуально и, как говорится, на злобу дня. Разговор с теми, кто познал и прелести, и ад предпринимательства, но выстоял. Этот опыт – кладезь для государства в поиске оптимальных решений для улучшения бизнес-климата. Что стоит на пути развития частного сектора, что мешает наращивать инвестиции и расширять производства, создавать новые рабочие места? Спрашивая открыто, чем государство сегодня может помочь предпринимателям, Александр Лукашенко взамен просит об одном: быть честным и в ответах на вопросы, и в бизнесе. Лукашенко: любое предприятие должно работать на государство – тогда у меня не будет к вам претензий. Сформировать пул добросовестных предпринимателей – с таким предложением выступил Президент. Идею поддерживают и деловые круги. Они станут примером и своего рода «локомотивом» в конструктивном развитии предпринимательства в Беларуси.

Андрей Копыток, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сегодня консолидированное сообщество Беларуси будет готовить новые предложения, новую концепцию, которую мы обязательно представим правительству для рассмотрения по развитию и формированию бизнес-климата. Это должно быть при непосредственном участии, при формировании и приглашении деловых кругов на ранних стадиях разработки нормативно-правовых актов. То есть работа должна вестись совместно, потому что нераскрытый потенциал и бизнеса, и предпринимательства пока еще не весь, чтобы сформировать серьезный бизнес-климат.