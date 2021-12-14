На благотворительный счёт уже поступают деньги. Что ещё Игорь Петришенко рассказал об акции «Наши дети»?

Новости Беларуси. 14 декабря в Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсчет добрым делам дали в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске. Праздничный концерт собрал более 500 детей со всех регионов.

Это ребята, которые стали победителями олимпиад, турниров, творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также воспитанники социальных приютов и дети из опекунских и приемных семей. Главная задача взрослых в рамках акции – создать праздник и исполнить мечту каждого ребенка. Поэтому ежегодно руководители министерств, других органов госуправления и представители общественных организаций и волонтеры поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, посещая интернаты и детские дома, коррекционные центры и больницы. Кроме подарков для ребят организовывают новогодние представления и концерты. В 2021 году с желанием подключиться к акции выступили более 90 организаций. Мероприятиями с участием представителей органов госуправления будет охвачено около 20 тысяч детей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Впервые под эгидой Белорусского нашего детского фонда. Вы видели те объявления и в СМИ, спасибо вам, вы тоже поддержали эту акцию, и на транспортных средствах размещены. И благотворительный счет, куда поступают уже деньги, несмотря на то, что акция стартует сегодня. Поэтому эти все особенности. И каждый год есть определенный колорит, особое внимание взрослых к детям. Поэтому и в этом году акция будет новыми проектами, новыми подходами, новыми мероприятиями прирастать. И вы видите, что мы впервые сегодня проводим так, что организованно будут включаться наши области, которые также стартуют в 12:00 14 декабря. И в течение месяца, конечно, эта акция будет проходить.