Такая тренировочная квартира для молодых инвалидов первая в Минской области. Чему и как здесь обучают?

Новости Беларуси. В Минской области появилась первая тренировочная квартира для самостоятельного проживания людей с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инновационный метод внедрили в Смолевичском районе. В программу курса входят занятия по развитию навыков самообслуживания: приготовление пищи, покупка товаров, уборка. Предусмотрена и социально-трудовая реабилитация. Так, подопечные смогут заниматься растениеводством.

Лена Мельницкая, корреспондент:

Такая тренировочная квартира для молодых инвалидов первая в Минской области. Это эффективная форма социальной поддержки. Здесь обучают простым житейским навыкам: готовке, стирке, уборке, в том числе общению и самоконтролю.

Осваивать необходимые бытовые навыки при поддержке опытных специалистов люди с особенностями развития теперь могут в новом формате. Специальная квартира открылась в деревне Жажелка Смолевичского района. 24 человека с инвалидностью в составе трех групп будут круглосуточно обучаться самостоятельности. Еще летом прошли подготовительные занятия.