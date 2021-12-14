18 лет усиленного режима. Суд вынес приговор Сергею Тихановскому

Новости Беларуси. Суд вынес приговор по делу Тихановского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блогер получил 18 лет усиленного режима. Николай Статкевич и четверо других фигурантов – от 14 до 16.

С весны 2020-го они находятся под стражей. Уголовное дело рассматривалось около полугода, выездные заседания проходили в закрытом режиме в Гомельском СИЗО № 3. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Статкевич, лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада», обвинялся в организации массовых беспорядков. Игорь Лосик и Владимир Цыганович – в том же, а также в разжигании социальной вражды.

Денис Микушев, начальник отдела прокуратуры Гомельской области:

По совокупности преступлений Тихановскому, Сакову, Попову за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293, частью 3 статьи 130, частью 2 статьи 191 и частью 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание соответственно в виде 18 и по 16 лет лишения свободы. Цыганович и Лосик признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 130, частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, им определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Обвиняемый Статкевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Кроме того, с обвиняемого взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере более 2,5 миллиона рублей.