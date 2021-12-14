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400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме

14 декабря 2021 13:46
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Новости Беларуси. С наступлением зимы в Минской области сотрудники ГАИ проводят акцию по предотвращению аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме -1

На особом контроле – автомобильная «обувь». До 1 декабря необходимо было заменить летнюю резину на зимнюю. Водителей-нарушителей на несезонной шине ждет штраф. С начала декабря почти 400 автолюбителей уже привлечены к административной ответственности.  

400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме -4

Насколько готовы водители к зиме в Червенском районе – в материале Анны Куртасовой.  

Сотрудники ГАИ профилактические рейды по шинам проводят регулярно. Инспекторы дежурят в основном на загруженных и аварийных участках дорог. Оценивают готовность транспорта к работе в холода.

Андрей Парфимович – опытный водитель. Знает, что на дороге прежде всего – безопасность. Летнюю шину на зимнюю сменил еще в октябре.  

400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме -7

Андрей Парфимович:  
У меня трое детей, мне всегда надо, чтобы безопасность была в дороге. Погода неизвестная, неизвестно, когда минус, когда плюс. Утром встаешь, уже -2, -3 °C, дорога скользкая. Получается, когда едешь, машину на летней резине бросает в разные стороны, а на зиме более-менее безопасно ехать.  

400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме -10

По правилам дорожного движения зимнюю шину водители должны использовать с 1 декабря по 1 марта. Однако сотрудники ГАИ рекомендуют «переобуть» свои автомобили заблаговременно.  

Подробнее в видеоматериале.  

# ГАИ # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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