400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме

Новости Беларуси. С наступлением зимы в Минской области сотрудники ГАИ проводят акцию по предотвращению аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На особом контроле – автомобильная «обувь». До 1 декабря необходимо было заменить летнюю резину на зимнюю. Водителей-нарушителей на несезонной шине ждет штраф. С начала декабря почти 400 автолюбителей уже привлечены к административной ответственности.

Насколько готовы водители к зиме в Червенском районе – в материале Анны Куртасовой.

Сотрудники ГАИ профилактические рейды по шинам проводят регулярно. Инспекторы дежурят в основном на загруженных и аварийных участках дорог. Оценивают готовность транспорта к работе в холода.

Андрей Парфимович – опытный водитель. Знает, что на дороге прежде всего – безопасность. Летнюю шину на зимнюю сменил еще в октябре.