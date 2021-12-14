400 человек уже оштрафованы. В Минской области ГАИ проверяет подготовку автомобилей к зиме

Новости Беларуси. С наступлением зимы в Минской области сотрудники ГАИ проводят акцию по предотвращению аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С наступлением зимы в Минской области сотрудники ГАИ проводят акцию по предотвращению аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На особом контроле – автомобильная «обувь». До 1 декабря необходимо было заменить летнюю резину на зимнюю. Водителей-нарушителей на несезонной шине ждет штраф. С начала декабря почти 400 автолюбителей уже привлечены к административной ответственности.
Насколько готовы водители к зиме в Червенском районе – в материале Анны Куртасовой.
Сотрудники ГАИ профилактические рейды по шинам проводят регулярно. Инспекторы дежурят в основном на загруженных и аварийных участках дорог. Оценивают готовность транспорта к работе в холода.
Андрей Парфимович – опытный водитель. Знает, что на дороге прежде всего – безопасность. Летнюю шину на зимнюю сменил еще в октябре.
Андрей Парфимович:
У меня трое детей, мне всегда надо, чтобы безопасность была в дороге. Погода неизвестная, неизвестно, когда минус, когда плюс. Утром встаешь, уже -2, -3 °C, дорога скользкая. Получается, когда едешь, машину на летней резине бросает в разные стороны, а на зиме более-менее безопасно ехать.
По правилам дорожного движения зимнюю шину водители должны использовать с 1 декабря по 1 марта. Однако сотрудники ГАИ рекомендуют «переобуть» свои автомобили заблаговременно.
Подробнее в видеоматериале.