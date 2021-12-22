Любецкая о нюансах при использовании фото в соцсетях: «Коснётся самых различных групп нашего общества»

Новости Беларуси. Сразу несколько законопроектов приняли в первом чтении и депутаты Палаты представителей. Их сессия также завершается сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексное преобразование ожидает и Гражданский кодекс. Изменения диктует как законодательство, так и экономическая ситуация в нашей стране. Корректировками предусмотрено введение новых институтов права. Усовершенствуют решение вопросов на законодательном уровне, связанных с разделом имущества супругов, определением порядка наследования и, что немаловажно, защитой личных данных белорусов.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Немаловажным является развитие и защиты прав личности. В связи с принятием закона «О защите персональных данных», данные положения найдут отражения и в проекте Гражданского кодекса, в частности защиты изображения лица, порядок его использования – в тех же социальных сетях, в открытом доступе. И это коснется самых различных групп нашего общества. И надеемся, что данный законопроект после проработки ко второму чтению также услышит и другие мнения заинтересованных.

Ко второму чтению депутаты подготовят также новеллы по предоставлению лицензий. В связи с этим для отдельных видов предпринимательской деятельности предусматриваются послабления. На доработке также закон «Об ипотеке», проект по вопросам правового регулирования хоздеятельности, а также о физической культуре и спорте.