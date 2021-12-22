«Я всегда хотела помогать людям». Вот как работают волонтёры Красного Креста

Опознавательный жилет и светлые мысли – все, что она взяла с собой этим морозным утром и отправилась совершать добрые дела. Славяна – волонтер Белорусского общества Красного Креста. В период пандемии молодые люди особенно активно помогают пожилым: будь то закупка продуктов или доставка медрецептов, как по плану сегодня, например. И все это на личном энтузиазме и в свое свободное время.

Славяна Зартайская, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Я волонтерю относительно недавно, около месяца или двух. Я отношу рецепты не только пожилым людям, а вообще нуждающимся. Также иногда помогаю в регистратуре. Я всегда хотела помогать людям. На данный момент я работаю, у меня есть возможность совмещать волонтерство со своей работой. Волонтеры имеют право выбирать день и количество часов, сколько хотят волонтерить. Доброта в ее ДНК. Славяна пошла по стопам отца – волонтера со стажем. Выкроив буквально час времени в своем графике, она избавила пенсионерку от утомительного похода в поликлинику.

Услуги оказывают дистанционно. Чтобы получить такого рода помощь, необходимо позвонить на инфолинию Красного Креста по короткому городскому номеру 122 либо мобильному – 201.

Сюда обращаются за актуальной информацией по коронавирусу, с просьбами о покупке медикаментов, об уходе за больным на дому и просто за словами поддержки.

Марина Добл, координатор инфолинии Белорусского общества Красного Креста:

Дежурство на линии выполняют волонтеры Красного Креста, линия работает с 10 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Поступившая заявка с инфолинии отправляется координатору по работе с волонтерами.

Анастасия Дашкевич, координатор по работе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста:

Объясняют суть заявки, дальше я передаю эту заявку в чат нашим волонтерам, после этого уже кто-то из них отзывается. Я им сбрасываю точные данные: адрес, телефон. Человеку перезванивают, объясняют, что волонтер придет, выполнит эти задания. Дальше уже непосредственно приступает. Помогать ближним – это не геройство. Это долг каждого. Делать добро увлекательно.

Алена Прилипко, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Если захотеть этим заниматься, то сможет заниматься каждый. Я занимаюсь волонтерством со школьного времени. В школе мы занимались в различных организациях, это осталось. После того как в университете предложили подобную деятельность, недолго думая, я согласилась. И вот я здесь. Работаю, мне действительно нравится.