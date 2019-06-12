На авто в жару: 3 правила, чтобы не получить тепловой удар

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):

Есть охлаждающие пакеты, которые можно приобрести, при нажатии которых они становятся просто холодными. Если, например, ребёнку или взрослому стало плохо, то можно накрыть область груди или под паховую область. Можно таким образом этот охлаждающий эффект увеличить. Надо, чтобы аптечка первой помощи всегда была – это в обязательном порядке. И конечно – вода.