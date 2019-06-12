На авто в жару: 3 правила, чтобы не получить тепловой удар

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.
В Беларуси наступили жаркие дни. Многие люди отправляются в путешествия на машинах. Как уберечь себя и детей от теплового удара?
Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Есть охлаждающие пакеты, которые можно приобрести, при нажатии которых они становятся просто холодными. Если, например, ребёнку или взрослому стало плохо, то можно накрыть область груди или под паховую область. Можно таким образом этот охлаждающий эффект увеличить. Надо, чтобы аптечка первой помощи всегда была – это в обязательном порядке. И конечно – вода.