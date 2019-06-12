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Что смочить в жару на теле, чтобы стало легче?

12 июня 2019 13:11
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.

Можно ли окунаться в воду с головой при сильной жаре?

Что смочить в жару на теле, чтобы стало легче?-1

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Это самое неправильное, что может сделать человек в этой ситуации. Потому что в этот момент у него спазмированы сосуды, у него организм подвержен термострессу и в этот момент он склонен к судорогам. Поэтому если вы окунетесь в воду, не исключено, что начнутся судороги, и вы не выйдете из этой воды и дальше не продолжите свой жизненный цикл.

В этом случает нужно сбрызнуть грудную клетку, если есть возможность – ноги в воду, в подмышечные впадины, паховые обрасти – там, где крупные сосуды. Просто смочить водой – тогда станет легче. И не забыть, что надо надеть панаму или просто взять полотенце или маечку, окунуть в воду и накрыться.
 

# Здоровье # общество # Людмила Жилевич

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