Что смочить в жару на теле, чтобы стало легче?

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):

Это самое неправильное, что может сделать человек в этой ситуации. Потому что в этот момент у него спазмированы сосуды, у него организм подвержен термострессу и в этот момент он склонен к судорогам. Поэтому если вы окунетесь в воду, не исключено, что начнутся судороги, и вы не выйдете из этой воды и дальше не продолжите свой жизненный цикл.

В этом случает нужно сбрызнуть грудную клетку, если есть возможность – ноги в воду, в подмышечные впадины, паховые обрасти – там, где крупные сосуды. Просто смочить водой – тогда станет легче. И не забыть, что надо надеть панаму или просто взять полотенце или маечку, окунуть в воду и накрыться.

