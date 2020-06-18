На авто упало дерево и повредило? Кто ответит и куда обращаться
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.
Кто ответит за поврежденный упавшим деревом автомобиль, если он припаркован по всем правилам?
Александр Костюкевич, юрист:
В первую очередь, шанс возместить причиненный вред, конечно, у нас есть. Есть Гражданский кодекс, статья 933, где сказано четко, что вред, причиненный здоровью, жизни, имуществу физического либо юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред. В данном случае это не является дорожно-транспортным происшествием, потому что, согласно правилам дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие – происшествие, которое совершено с движущимся транспортным средством, а оно у нас стояло статично, соответственно, ГАИ мы не вызываем. Мы должны вызвать сотрудников милиции, которые установят факт причинения нашему имуществу ущерба – первое. Второе – мы должны вызвать организацию, в подчинении которой находятся эти деревья, это упавшее дерево либо ветка дерева. Если у нас во дворе – это ЖЭУ, ЖЭСы. Если это какая-то парковая зона, еще какие-то другие места – это уже будет «Зеленстрой». Если это будет трасса, то это уже дорожно-эксплуатационные какие-то организации, которые обслуживают эту дорогу.
Что мы должны сделать? Мы должны организовать проведение экспертизы этого упавшего дерева либо ветки, потому что если у нас дерево имело какие-то признаки заболевания, вредители, либо гнилостные какие-то отложения, то фактически это дерево должно было быть признано аварийным и должно быть спилено либо там ветки должны быть убраны. Если же дерево было здоровое, то это будет действие непреодолимой силы и возмещению не подлежит, за исключением случаев, если наше транспортное средство застраховано в добровольном порядке. Мы не путаем здесь обязательное страхование, то, что наши все транспортные средства застрахованы, это к этому никакого отношения не имеет.
Что человек должен помнить? Кто проводит экспертизу. В данном случае эффективнее всего и, наверное, более дешевая будет экспертиза, ее проводит Институт экспериментальной ботаники имени Купревича. Максимально быстро нужно обратиться в этот институт, оплатить услугу эксперта и они уже проведут, в зависимости как – ветка упала либо полностью дерево. Были даже случаи, что по срезу корня эксперты устанавливали, что дерево находилось в аварийном состоянии, какие-то гнилостные отложения. Если дерево аварийное, экспертиза вам все четко скажет, тогда мы обращаемся с претензией, например, в ЖЭУ или в «Зеленстрой» и, соответственно, если они уже нам в добровольном порядке не возмещают, обращаемся в суд. Но также мы должны понимать, что у нас есть добровольное страхование и те же самые ЖЭУ и «Зеленстрой» могут в добровольном порядке застраховать свою ответственность за такие случаи. Это наиболее эффективно, например, если это касается уже какой-то специализированной техники – «Ремавтодоров», которые косят траву специальными пилами, косами, их ответственность почти вся в добровольном порядке застрахована.