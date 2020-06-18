На авто упало дерево и повредило? Кто ответит и куда обращаться

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич. Кто ответит за поврежденный упавшим деревом автомобиль, если он припаркован по всем правилам? Александр Костюкевич, юрист:

В первую очередь, шанс возместить причиненный вред, конечно, у нас есть. Есть Гражданский кодекс, статья 933, где сказано четко, что вред, причиненный здоровью, жизни, имуществу физического либо юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред. В данном случае это не является дорожно-транспортным происшествием, потому что, согласно правилам дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие – происшествие, которое совершено с движущимся транспортным средством, а оно у нас стояло статично, соответственно, ГАИ мы не вызываем. Мы должны вызвать сотрудников милиции, которые установят факт причинения нашему имуществу ущерба – первое. Второе – мы должны вызвать организацию, в подчинении которой находятся эти деревья, это упавшее дерево либо ветка дерева. Если у нас во дворе – это ЖЭУ, ЖЭСы. Если это какая-то парковая зона, еще какие-то другие места – это уже будет «Зеленстрой». Если это будет трасса, то это уже дорожно-эксплуатационные какие-то организации, которые обслуживают эту дорогу.

Что мы должны сделать? Мы должны организовать проведение экспертизы этого упавшего дерева либо ветки, потому что если у нас дерево имело какие-то признаки заболевания, вредители, либо гнилостные какие-то отложения, то фактически это дерево должно было быть признано аварийным и должно быть спилено либо там ветки должны быть убраны. Если же дерево было здоровое, то это будет действие непреодолимой силы и возмещению не подлежит, за исключением случаев, если наше транспортное средство застраховано в добровольном порядке. Мы не путаем здесь обязательное страхование, то, что наши все транспортные средства застрахованы, это к этому никакого отношения не имеет.