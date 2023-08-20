Грызлов на антифашистском конгрессе: в случае нападения на Беларусь мы будем считать это нападением и на Россию

Давно понятно, что перед нами стоят не только реальные вызовы и угрозы, которые явно исходят от западных соседей, но идут сражения за умы и чувства наших людей. Это легко понять и почувствовать, если взять пример, связанный хотя бы с событиями Второй мировой войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Бандеру подают как героя Украины. В его честь орден называют. В Польше, Литве и Латвии воюют с памятниками Красной армии, вину за Вторую мировую переложили на Советский Союз, а Великую Победу приписали США, которые считают, что войну выиграла Америка, ну, и еще немного союзники помогли. Все это привело к тому, что в мире вознаграждаются идеи фашизма и нацизма, система безопасности, сложившаяся после Второй мировой, рухнула у нас на глазах. А в воздухе повисла реальная угроза нового конфликта планетарного масштаба. Как не допустить развития этих событий, на неделе обсуждали в Минске на II Международном антифашистском конгрессе.

В форуме участвовали больше двух десятков стран. Это военные атташе, дипломаты, эксперты, ветераны Великой Отечественной. По видеосвязи к конференции подключилась даже Бразилия. Однако представители Германии и США на форуме так и не появились, хотя изначально были заявлены в списке участников. Многие спикеры отмечали, что и место проведения такого форума символично – Беларусь больше других пострадала в результате действий фашизма. Подчеркивалась и своевременность такого разговора. Наша страна испытывает военное давление со стороны соседей. Есть силы, которые пытаются втянуть Беларусь в конфликт в Украине. Но выстояли тогда, выстоим и сейчас.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Мы сегодня с вами говорим о том, что проходит Международный антифашистский конгресс. И наша задача – объяснить всему миру, что такое фашизм, в том числе и фашизм XXI века, что происходит сейчас. Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения.

Что касается фальсификации истории, то наша страна настроена переломить ситуацию. Генеральная прокуратура еще в апреле 2021-го возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Эта работа продолжается. Правда, те же прибалтийские страны отказались содействовать выдаче нацистских преступников, хотя нашим специалистам известно, что они могут находиться на территории этих стран. Но участники антифашистского конгресса считают, что разоблачать нужно и тех, кто призывает к фальсификации истории, в основном это западные политики. А также более активно бороться на всех уровнях с проявлениями неонацизма и фашизма в наше время.