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На Аллее звёзд в Витебске появилась именная звезда Григорию Лепсу

13 июля 2024 12:10
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Вероника Макаревич, корреспондент:
На витебской Аллее звезд золотистым васильком засияла звезда обладателя специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Встречайте, народный артист России, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс. По традиции главного героя важного события Григория Лепса поздравил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

На Аллее звёзд в Витебске появилась именная звезда Григорию Лепсу-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:
Это является подтверждением вашего таланта на самом высоком уровне. Глава государства оценил вашу работу, как и жители нашей родной Беларуси. Вас знают во всем мире, ваши песни звучат в эфире всех радиостанций, а концерты собирают аншлаговые залы. Все потому, что в ваших песнях живет настоящая душа. Позвольте искренне от всех нас поздравить с этим знаменательным событием. Пожелать вам крепчайшего здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии, мірнага неба, духмянага хлеба, крынічнай вады і ніякай бяды. Са святам вас, дзякуй вялікі.

Торжественная церемония открытия именной плиты в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в 2024 году прошла в юбилейный 20-й раз.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Вероника Макаревич # Анатолий Маркевич

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