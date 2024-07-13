На Аллее звёзд в Витебске появилась именная звезда Григорию Лепсу

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:

Это является подтверждением вашего таланта на самом высоком уровне. Глава государства оценил вашу работу, как и жители нашей родной Беларуси. Вас знают во всем мире, ваши песни звучат в эфире всех радиостанций, а концерты собирают аншлаговые залы. Все потому, что в ваших песнях живет настоящая душа. Позвольте искренне от всех нас поздравить с этим знаменательным событием. Пожелать вам крепчайшего здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии, мірнага неба, духмянага хлеба, крынічнай вады і ніякай бяды. Са святам вас, дзякуй вялікі.

Торжественная церемония открытия именной плиты в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в 2024 году прошла в юбилейный 20-й раз.