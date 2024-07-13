«Дождь по расписанию». МЧС Витебска спасает гостей «Славянского базара» от жары

В 18:30 в амфитеатре пройдет первый тур XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Участник от Беларуси споет под 11-м номером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни «Славянского базара» улицы Витебска стали точкой переплетения «Семи ветров»: музыки, театра, перформанса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. Фестиваль уличного искусства в этом году проходит в 10-й раз.

Творческие выступления в исторических локациях города можно увидеть с утра и до поздней ночи. В эти минуты особую атмосферу создают музыканты, танцевальные коллективы, иллюзионисты и живые скульптуры. Традиционная изюминка Феста – интерактивный перформанс «Дождь по расписанию». Каждый час сотрудники МЧС спасают гостей праздника от жары, предлагая им освежится под струями воды на мосту Пушкина. Особенно этому радуются дети.

Очень жарко. И когда льется этот дождик, это очень прикольно.

Уже изнемогали от жары, и так неожиданно такой классный дождь. Мы не удержались, все намокли. Думаем: неважно. Впечатления сумасшедшие.

Не впервые на «Славянском базаре». Мы приезжаем сюда каждый год работать. Но каждый раз это просто ворох эмоций. Все очень впечатляющее. Все белорусское воодушевляет. Люди все восхитительные, радостные, все позитивные. Просто на целый год хватает эмоций, до следующей «Славянки».

В рамках феста уличного искусства на протяжении еще двух дней в Витебске будут проходить выставки современных художников, выступления поэтов, бардов и диджеев, иллюзионно-психологическое шоу и фаер-импровизация. Также стартует акция «Поцелуи на мосту» и фестиваль детского творчества «Радуга над Витебском».