На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька. Культовым композиторам Александру Зацепину и Леониду Захлевному открыли именные звезды на «Славянском базаре» в Витебске.
На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька. Культовым композиторам Александру Зацепину и Леониду Захлевному открыли именные звезды на «Славянском базаре» в Витебске.
Леонид Захлевный, народный артист Беларуси:
Люди из разных стран, талантливые певцы – конкурс. Здесь атмосфера какая. Столько друзей, сердечности.
Александр Зацепин, народный артист России:
Я второй раз на «Славянском базаре». Мне нравится, что здесь собирается огромное количество исполнителей. Такой показ нового всего, даже если старого – то, которое заслуживает. Конечно, очень приятно. Я волновался вчера, как это будет. Я очень доволен и благодарен.
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