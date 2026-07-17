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На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия

17 июля 2026 13:21
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На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька. Культовым композиторам Александру Зацепину и Леониду Захлевному открыли именные звезды на «Славянском базаре» в Витебске.

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия-2

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси:
Люди из разных стран, талантливые певцы – конкурс. Здесь атмосфера какая. Столько друзей, сердечности.

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия-4

Александр Зацепин, народный артист России:
Я второй раз на «Славянском базаре». Мне нравится, что здесь собирается огромное количество исполнителей. Такой показ нового всего, даже если старого – то, которое заслуживает. Конечно, очень приятно. Я  волновался вчера, как это будет. Я очень доволен и благодарен.

Подробности в видео.

# Леонид Захлевный # Вероника Макаревич # Славянский базар в Витебске

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