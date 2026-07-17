На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия

Александр Зацепин, народный артист России:

Я второй раз на «Славянском базаре». Мне нравится, что здесь собирается огромное количество исполнителей. Такой показ нового всего, даже если старого – то, которое заслуживает. Конечно, очень приятно. Я волновался вчера, как это будет. Я очень доволен и благодарен.

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