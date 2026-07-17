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Новости по тегу #Леонид Захлевный

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров
17 июля 2026 17:41

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия
17 июля 2026 13:21

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия

Две именные звезды открыли на Площади лауреатов на «Славянском базаре в Витебске»
16 июля 2026 13:46

Две именные звезды открыли на Площади лауреатов на «Славянском базаре в Витебске»

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке
29 июня 2026 09:05

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути
11 июня 2025 13:51

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути

Народный артист Беларуси Леонид Захлевный отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил Президент
16 января 2022 12:04

Народный артист Беларуси Леонид Захлевный отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил Президент