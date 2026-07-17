Новости по тегу #Леонид Захлевный

«Славянский базар» в самом разгаре! Только в наших дневниках сплошной нерв, музыка и фестивальный драйв.
Александру Зацепину и Леониду Захлевному открыли именные звезды на «Славянском базаре» в Витебске.
Обладателями специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стали белорусский композитор Леонид Захлевный и его российский коллега Александр Зацепин.
Композицию создали около 40 лет назад, ее первой исполнительницей была Лариса Долина, а позже песня превратилась в визитную карточку фестиваля.
«Почему я хотел заняться «Бяседай»? Потому что мне очень близка тема белорусской народной песни».
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