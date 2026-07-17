Легендарный ансамбль Моисеева – поговорили с художественным руководителем в фестивальном Витебске

Александр Меженный, ведущий: Танцевальная увертюра открывала программу концертную «Славянского базара». Ваш коллектив – это такой всегда был локомотив. За ним тянулись все профессиональные коллективы. Вообще коллективы не только постсоветского пространства, но и мировые коллективы тоже с именами, всегда к моисеевцам относились с великим почтением. Насколько развитие танцевальной культуры – то, что вы наблюдаете во время «Славянского базара» хорошо сейчас? Насколько заряжает это вас в свою очередь? Насколько вам интересно наблюдать за молодыми талантами?

Александр Тихонов, художественный руководитель и директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева:

Коллектив всегда был и остается эталоном для всех коллективов, примером исполнительского мастерства и культуры. Сейчас в рамках XXXV фестиваля «Славянский базар», конечно, очень приятно встретить белорусские коллективы, сербский коллектив, который тоже принимает участие, понаблюдать, как они работают. Они молодцы. Конечно, нам тоже очень понравилось. Во время репетиции была возможность немножко пообщаться.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Ваш коллектив впервые в мире объединил когда-то академический балет и народный фольклор. Сейчас эти традиции продолжаются 90-летние либо все-таки приходится вносить что-то новое?