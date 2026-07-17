Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»

Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году в дирекцию фестиваля поступило 600 заявок, из которых только 140 стали основными волонтерами нашего штаба. В прошлом году было 90, то есть по сравнению с прошлым годом мы приросли на 50 человек. Это связано с тем, что нам нужны дополнительные волонтеры на новых площадках, которые созданы в этом году в рамках феста «На семи ветрах». Если по возрастным категориям, то самому молодому у нас 18 лет, а самому возрастному – 84.