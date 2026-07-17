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Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»

17 июля 2026 11:48
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Главный праздник лета зажигает огни. Юбилейный XXXV «Славянский базар в Витебске» – это сотни артистов и тысячи зрителей. За безупречным ходом огромного культурного механизма стоит невидимая, но самая мощная сила – команда волонтеров. Более 140 горящих сердец, готовых прийти на помощь 24 на 7.

Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»-2

Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году в дирекцию фестиваля поступило 600 заявок, из которых только 140 стали основными волонтерами нашего штаба. В прошлом году было 90, то есть по сравнению с прошлым годом мы приросли на 50 человек. Это связано с тем, что нам нужны дополнительные волонтеры на новых площадках, которые созданы в этом году в рамках феста «На семи ветрах». Если по возрастным категориям, то самому молодому у нас 18 лет, а самому возрастному – 84.

Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»-4

Они первыми демонстрируют знаменитое витебское гостеприимство. Служба встречи артистов – пожалуй, одно из самых элитных и захватывающих направлений. Проводить звездную делегацию до отеля, скоординировать маршруты. Сделать так, чтобы человек с первой секунды почувствовал себя как дома – в приоритете.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Славянский базар в Витебске

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