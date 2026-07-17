Дзиодзина: гибридные атаки отличает психологическое давление на условного врага

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Не так давно, чествуя белорусских военных, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь по-прежнему остается объектом гибридных атак со стороны Запада. Он подчеркнул, что, с одной стороны страны, в составе альянса НАТО действительно говорят о мире, однако не прекращают вооружаться, производить военную технику и вкладывать миллиарды на поддержания уровня напряженности в регионе.
Разумеется, что даже страны со свойственной мирной доктриной выделяют бюджет на укрепление оборонного сектора. Признаки гибридных атак отличает другое – появляется борьба с условным врагом и попытки психологического давления на другую сторону.
Согласитесь, что агрессивный человек никак не вызывает желания поворачиваться к нему спиной, в то время как страх угрозы порой провоцирует наносить удар первым. Ведь ожидать, что кто-то вот-вот нанесет ущерб, очень изматывающе. Но опасность самой ситуации состоит в том, что на самом деле ни одна из сторон нападать не хотела. Но человек есть человек, и чувство опасности порой провоцирует войны.
Алена Дзиодзина:
Если послушать, что говорят в СМИ стран – участников НАТО, там и правда немало сказано о возможных угрозах со стороны Беларуси. Закономерным образом население в этих странах пугается. И пример затяжной войны в Украине усиливает как опасения в обществе, так и социальное согласие с тем, что курс на милитаризацию выбран правильно.
Мысль, возможно, непопулярная, но демонстрация готовности воевать далеко не всегда говорит о желании нападать, в то время как целью гибридных атак может быть заработок. Посмотрим на модель провокативного поведения, с точки зрения бизнеса. Соседние с Беларусью страны усиленно закупают военную технику, укрепляют воздушную оборону, предпринимают попытки обезопасить границы, на всякий случай готовят армию.
Тем временем активно развивается сектор военной промышленности: множатся заводы по производству оружия, разрабатываются и модернизируются новые виды технического оснащения. Некоторые компании даже становятся оборонными гигантами, которые на фоне общего экономического спада расширяют объемы прибыли.
При желании можно без проблем отследить, как интенсивно развиваются оборонные сектора экономики на фоне военных конфликтов и поддержания уровня напряженности в обществе. Ведь на факторе страха перед войной можно продолжать зарабатывать, чем с успехом и занимается ВПК.
Как Евросоюз зарабатывает на украинском конфликте? Объяснила Алена Дзиодзина.