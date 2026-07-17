Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Не так давно, чествуя белорусских военных, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь по-прежнему остается объектом гибридных атак со стороны Запада. Он подчеркнул, что, с одной стороны страны, в составе альянса НАТО действительно говорят о мире, однако не прекращают вооружаться, производить военную технику и вкладывать миллиарды на поддержания уровня напряженности в регионе.

Разумеется, что даже страны со свойственной мирной доктриной выделяют бюджет на укрепление оборонного сектора. Признаки гибридных атак отличает другое – появляется борьба с условным врагом и попытки психологического давления на другую сторону.

Согласитесь, что агрессивный человек никак не вызывает желания поворачиваться к нему спиной, в то время как страх угрозы порой провоцирует наносить удар первым. Ведь ожидать, что кто-то вот-вот нанесет ущерб, очень изматывающе. Но опасность самой ситуации состоит в том, что на самом деле ни одна из сторон нападать не хотела. Но человек есть человек, и чувство опасности порой провоцирует войны.