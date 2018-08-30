Нужно ли регистрировать собаку на передержке?

Четвероногий друг – радость или проблема? Казалось бы, чего уж проще: завёл собаку или кошку – и наслаждайся общением с питомцем. Но на деле всё куда прозаичнее. Хозяин должен нести полную ответственность за животное и соблюдать правила его содержания.

Про что не стоит забывать, когда держишь животных дома, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Татьяна Курчик.

Что делать, если подобрал собаку и не собираешься её оставлять, а планируешь пристроить другим людям? Нужно ли регистрировать собаку в таком случае?

Татьяна Курчик, старший прокурор отдела прокуратуры города Минска:

В правилах написано: запрещено содержать незарегистрированных животных. Поэтому в течение 3 дней (неважно, сколько это животное у вас будет находиться) вы его регистрируете. Это – административная процедура.

Она проводится бесплатно регистрирующими органами.

Вы зарегистрировали, а когда животное выбыло, подошли в регистрирующий орган и сообщили, что животное уже не проживает.