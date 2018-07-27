Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии

Новости России. Вечером 26 июля стало известно о том, что помещённый в медучреждение 80-летний певец и депутат Иосиф Кобзон находится стабильно тяжёлом состоянии.
Как сообщает РИА Новости, собеседник агентства с уверенностью предположил, что мужчина поправится.
«Он сильный и всегда побеждает», – сказал собеседник.
Источник уточнил, что Иосиф Кобзон сейчас проходит курс химиотерапии из-за рака, который диагностировали певцу в 2005 году.
Месяцем ранее сообщалось, что депутат был госпитализирован в связи с плановым обследованием.
Весной 2018 года в больницу доставили Армена Джигарханяна.
Тогда же появились слухи, что актёр и режиссёр впал в кому, но друг Джигарханяна опроверг эту информацию (здесь подробности).