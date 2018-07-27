Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии

Новости России. Вечером 26 июля стало известно о том, что помещённый в медучреждение 80-летний певец и депутат Иосиф Кобзон находится стабильно тяжёлом состоянии.

Как сообщает РИА Новости, собеседник агентства с уверенностью предположил, что мужчина поправится.

«Он сильный и всегда побеждает», – сказал собеседник.

Источник уточнил, что Иосиф Кобзон сейчас проходит курс химиотерапии из-за рака, который диагностировали певцу в 2005 году.

Месяцем ранее сообщалось, что депутат был госпитализирован в связи с плановым обследованием.

Весной 2018 года в больницу доставили Армена Джигарханяна.