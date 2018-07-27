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Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии

27 июля 2018 07:51
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Новости России. Вечером 26 июля стало известно о том, что помещённый в медучреждение 80-летний певец и депутат Иосиф Кобзон находится стабильно тяжёлом состоянии.  

Как сообщает РИА Новости, собеседник агентства с уверенностью предположил, что мужчина поправится.  

«Он сильный и всегда побеждает», – сказал собеседник.  

Источник уточнил, что Иосиф Кобзон сейчас проходит курс химиотерапии из-за рака, который диагностировали певцу в 2005 году.  

Месяцем ранее сообщалось, что депутат был госпитализирован в связи с плановым обследованием.  

Весной 2018 года в больницу доставили Армена Джигарханяна. 

Тогда же появились слухи, что актёр и режиссёр впал в кому, но друг Джигарханяна опроверг эту информацию (здесь подробности).  

# Звезды # Иосиф Кобзон

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