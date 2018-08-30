Пикап, компактный кроссовер и спортивный седан: автоновинки осени-2018

Компания Geely представила компактный кроссовер SX-11.

Это первая модель марки, которую построили на фирменной модульной платформе ВМА. Иными словами, машина адаптирована под установку электрических силовых агрегатов, гибридных или традиционных двигателей внутреннего сгорания. В линейке – 2 бензиновых мотора. На 1 и 1,5 литра. Коробка – 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Из оснащения: система автопарковки, адаптивный круиз-контроль и функция управления с помощью смартфона. По мнению экспертов, за пределами китайского рынка кроссовер будет стоить от 16 до 22 тысяч долларов. Не стоит на месте и «АвтоВАЗ».

Российский производитель опубликовал фото «оспортивленной» LADA Vesta. Ключевой элемент дизайна – красный цвет. Как по периметру кузова, так и в салоне. Обновили и технические характеристики. В седане переработана подвеска, усилены тормоза и стоят новые амортизаторы и пружины. Дорожный просвет, к слову, уменьшили на 16 миллиметров: до 162. В остальном всё стандартно. Форсированный мотор на 1,8 и 5-ступенчатая механика. Заряженная Vesta Sport набирает первую сотню за 9,6 секунд. Легендарный Ford-овский пикап добрался до Европы.