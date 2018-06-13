На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

Новости Беларуси. Из-за нарушения санитарных норм купание детей ограничили на 8 пляжах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это касается водохранилища «Дрозды» и Заславского. На взрослых запрет не распространяется. Для купания непригоден и карьер по улице Горецкого. На днях там утонуло два человека.

В опасной зоне сейчас отсыпают берега, устанавливают дополнительные таблички о запрете купания и розжиг костров. А в выходные усилят патруль милиции. В будущем карьер планируют застроить. Рядом появится жилой дом.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

Жителям Фрунзенского района мы рекомендуем выезжать на оборудованные пляжи нашего Минского моря, Заславского водохранилища. Все пляжи оборудованы, подготовлены, ежегодно силами предприятий района мы обновляем их.

В этом сезоне у столичных водоемов дополнительно оборудовали 9 спасательных постов. Также к купальному сезону увеличили штат матросов-спасателей. В 2018 году – почти на сто человек. За купание в запрещенном месте полагается штраф до 70 рублей.

Федор Клюкач, председатель МГО ОСВОД:

По сравнению с тем, что было лет 8-9 назад, материально-техническая база на всех станциях стала значительно лучше. Несколько костюмов мы закупили, других вещей, у нас запланировано еще закупить два катера. Более четко в 2018 году налажена, чем в 2017 году, работа с правоохранительными органами. Мы обменялись письмами, графиками, проводим совместные рейды.