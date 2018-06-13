«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Быть моделью – мечта миллионов девочек и табу для блюстителей нравов. Многим, кто о модельном бизнесе судит по программам на ТВ, кажется, что жестокий подиум не может научить хорошему.

А, между тем, миллионы мам ведут дочек именно туда – возможно, втайне мечтая, что малышки реализуют их собственные амбиции. Оставим стереотипы и попробуем разобраться: что, на самом деле, даст ребёнку умение дефилировать по подиуму – кроме отличных фотографий. И так ли прост навык улыбаться публике.

Алеся Кокошникова, бизнес-леди:

Я хотела бы, чтобы у моих детей был такой опыт. Это – опыт интересный, он даёт возможность вести себя на публике достаточно смело, уверенно. Даёт возможность для девочек получить красивую походку, уметь нести себя, подавать. Пускай даже внешне.

Тысячи детей приходят в студии живописи. Но художниками становятся единицы. С модельными школами – то же самое, супермоделями, возможно, никто из этих девочек и не станет. Но это совсем не значит, что хождение по подиуму – занятие бесполезное.

Берта, певица:

Даже, если ребёнок не станет моделью, это – нормальный, хороший навык социализации, возможность побороться со своими страхами, привыкнуть к публичности. Учитывая то, что сейчас в моде – личный бренд. У нас с детства детей учат, что надо сидеть и молчать. Люди боятся проявлять себя, они не умеют уважать чужой успех. А модельные агентства детские – они где-то этому учат, по чуть-чуть.

Они учат детей быть на публике, говорить о том, какие они красивые, быть красивыми. И это – здорово. Я считаю, что надо в школу включить. В школьную программу!

Ольга Жадеева, многодетная мать, блоггер:

Я думаю, что это – очень хороший и очень интересный путь для девушки. Но я думаю, что такой выбор нужно делать немножечко позже – когда девочке исполняется 13-14-15 лет. Скромный ребёнок здесь может научиться не бояться публики.