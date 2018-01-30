Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц

Новости Беларуси. В Минске 30 января свои возможности демонстрируют профсоюзные здравницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно они главенствуют на отечественном рынке санаторно-курортных услуг. Опытом здесь делятся и гости. В Минск приехали представители шести бывших республик СССР, где еще у профсоюзов сохранились оздоровительные центры. Что касается нашей страны, то возможности для отдыха в Беларуси с каждым годом расширяются.

Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов Беларуси:

Туризм – это не только возможность провести время с пользой, интересно и приятно. Это прежде всего экономика, это возможность создавать дополнительные рабочие места, колоссальная возможность для самозанятости. Когда развивается туризм, развиваются такие направления сопутствующие как торговля, транспорт, гостиничное хозяйство и многие другие.

В течении трех дней на выставке можно выбрать понравившийся санаторий и забронировать путевку.