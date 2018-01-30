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Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц

30 января 2018 12:31
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Новости Беларуси. В Минске 30 января свои возможности демонстрируют профсоюзные здравницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц-1

Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц-3

Именно они главенствуют на отечественном рынке санаторно-курортных услуг. Опытом здесь делятся и гости. В Минск приехали представители шести бывших республик СССР, где еще у профсоюзов сохранились  оздоровительные центры. Что касается нашей страны, то возможности для отдыха в Беларуси с каждым годом расширяются.

Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц-6

Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов Беларуси:
Туризм – это не только возможность провести время с пользой, интересно и приятно. Это прежде всего экономика, это возможность создавать дополнительные рабочие места, колоссальная возможность для самозанятости. Когда развивается туризм, развиваются такие направления сопутствующие как торговля, транспорт, гостиничное хозяйство и многие другие.

В течении трех дней на выставке можно выбрать понравившийся санаторий и забронировать путевку.

Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц-9

# общество # Туризм # Фотофакт # Михаил Орда

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