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С 1 февраля белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США: сколько она будет стоить

30 января 2018 10:44
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Новости Беларуси. С февраля 2018 года белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на временного поверенного в делах США в Беларуси Роберта Райли, с 1 февраля консульский отдел посольства начнет предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг.

Это значит, что любой гражданин Беларуси сможет обратиться за визой в Минске.

Срок действия визы будет составлять 1 год. Стоимость составит 160 долларов. Пакет документов для каждого типа визы свой. Для туристической визы нет определенного списка документов, которые необходимо предъявить. Как правило, виза выдается за 2-7 дней.

С 1 февраля белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США: сколько она будет стоить -1

В диппредставительстве отметили, что «наша цель заключается в том, чтобы любой заявитель имел возможность побывать в Соединенных Штатах. Большинство граждан, обращающихся за визой, получают ее. Так, за прошлый год она была выдана 7-8 тыс. белорусам».

С 1 ноября прошлого года посольства США в Минске стало принимать обращения за гостевыми, туристическими и деловыми визами от белорусов старше 50 лет (категория В1/В2).

Заявители, чья виза истекла менее года назад, также получили такую возможность (читать далее).

Следующее расширение визовых услуг произошло 9 января нынешнего года. В Беларуси появилась возможность подать заявление на американскую визу категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R.

# общество # Беларусь-США # Роберт Райли

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