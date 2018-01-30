С 1 февраля белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США: сколько она будет стоить

Новости Беларуси. С февраля 2018 года белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на временного поверенного в делах США в Беларуси Роберта Райли, с 1 февраля консульский отдел посольства начнет предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг.
Это значит, что любой гражданин Беларуси сможет обратиться за визой в Минске.
Срок действия визы будет составлять 1 год. Стоимость составит 160 долларов. Пакет документов для каждого типа визы свой. Для туристической визы нет определенного списка документов, которые необходимо предъявить. Как правило, виза выдается за 2-7 дней.
В диппредставительстве отметили, что «наша цель заключается в том, чтобы любой заявитель имел возможность побывать в Соединенных Штатах. Большинство граждан, обращающихся за визой, получают ее. Так, за прошлый год она была выдана 7-8 тыс. белорусам».
С 1 ноября прошлого года посольства США в Минске стало принимать обращения за гостевыми, туристическими и деловыми визами от белорусов старше 50 лет (категория В1/В2).
Заявители, чья виза истекла менее года назад, также получили такую возможность (читать далее).
Следующее расширение визовых услуг произошло 9 января нынешнего года. В Беларуси появилась возможность подать заявление на американскую визу категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R.