С 1 февраля белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США: сколько она будет стоить

Новости Беларуси. С февраля 2018 года белорусы смогут получить в Минске любую неиммиграционную визу США.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на временного поверенного в делах США в Беларуси Роберта Райли, с 1 февраля консульский отдел посольства начнет предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг.

Это значит, что любой гражданин Беларуси сможет обратиться за визой в Минске.

Срок действия визы будет составлять 1 год. Стоимость составит 160 долларов. Пакет документов для каждого типа визы свой. Для туристической визы нет определенного списка документов, которые необходимо предъявить. Как правило, виза выдается за 2-7 дней.