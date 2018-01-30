Анна Ящук: Мечтаю и желаю своим детям дожить до того времени, когда круто и модно будет иметь не айфон, а большую и классную семью, где много деток

В программе «Большой завтрак» Анна Ящук, доцент кафедры национальной экономики и государственного управления БГЭУ.

Анна Ящук, доцент кафедры национальной экономики и государственного управления БГЭУ:

2007 год – это начало принятия таких кардинальных мер, стимулирующих и поддерживающих именно многодетных. Любые такие меры должны быть поступательными. До 2006 года мы имели сложную структуру семей – порядка 70% однодетных. И очень сложно придумать такие волшебные меры, которые в одночасье смогут повлиять на увеличение многодетных семей. И в 2013 году мы четко понимали, что сначала мы должны увеличить долю двухдетных семей.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Государство хорошо вкладывается в образование. Наверное, у нас более чем каждый второй с высшим образованием. А не теряем ли мы работника, провожая женщину в декрет, столько лет проучив ее бесплатно?

Анна Ящук:

Сейчас выходят на первый план косвенные меры поддержки семей с детьми.

Обсуждается вопрос, чтобы предоставить женщине использовать гибкие формы занятости, находясь в декрете.

Ирина Ромбальская:

Но три года в декрете – это потеря профессионализма, это неминуемо просто.

Анна Ящук:

Да. И многие не хотят с этим мириться. Это определенная потеря своей конкурентоспособности на рынке труда. И гибкость возвращения в трудовую струю – это может быть и работа на дому, это может быть неполная занятость. Но должен быть дифференцированный подход. Каждый человек вправе решать сам. Сейчас мы испытываем дефицит высококвалифицированных кадров.

И мы говорим не просто об увеличении численности населения с позиции количественных характеристик. Нам нужен качественный человеческий капитал.

Тем более, что мы сейчас хотим создать супер IT-страну. Мы четко понимаем, что должны делать ставку на качество.

То, что сейчас актуально: куда вложить деньги? В период кризиса многие метались и спрашивали меня, куда инвестировать. Я говорю: «Вы знаете, я вложила в два классных инвест-проекта. Ну, у меня два инвест-проекта дома есть. Я периодически в них вкладываю». Это дети. То, что вкладывает семья, в первую очередь, какие условия должно создать государство – собственно, такой человеческий капитал мы с вами и получим. Сейчас хотелось бы быстро проработать те меры, которые будут способствовать поддержанию тех позиций, которых мы уже добились.



Ирина Ромбальская:

Каким должен быть идеальный состав семьи?

Анна Ящук:

Если мы говорим о приросте численности населения, то хотя бы три (ребенка в семье – ред.). Но, в первую очередь, это выбор самих родителей. И при принятии решения ты всегда рассчитываешь какие-то факторы риска и условия. И вот задача государства не просто взять на себя полностью опеку, полное финансирование, а создать вот эту благоприятную среду. Поэтому я за поступательные меры.

То, что мы имеем более 40% двухдетных семей – это уже здорово!

А следующим шагом мы будем мечтать о том, что классная семья – это трое детей. Я прекрасно понимаю, что 21 век – век глобализации, век информационных технологий.

Я очень сильно мечтаю и желаю своим детям дожить до того времени, когда круто и модно будет иметь не 10-ый айфон, а, предположим, большую и классную семью, где много деток.

И, действительно, вкладывать в свое будущее и оставить после себя ни особняк, ни дом, а еще одного человека, достойного человека, который будет и дальше продвигать и развивать интересы нашего государства.

Ирина Ромбальская:

В каком возрасте сейчас лучше белорусам рожать?

Анна Ящук:

Проблема в том, что за последние 10 лет значительно сдвинулся возраст рождения первых детей у женщин. Раньше это, преимущественно, было 22 года. Сейчас – это 26-27 лет. Кто-то оценивает это как сознательное родительство и видит в этом только плюсы. Но я общаюсь с медиками и вижу, что с учетом непростой экологической ситуации в нашей республике, я думаю, 25 лет – это оптимально для первого, и хотелось бы до 30 – второго.