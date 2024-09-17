Более 500 человек стали участниками флешмоба «Родные песни. Споём вместе»

Ко Дню народного единства молодежь столицы организовала песенный флешмоб. Мероприятие объединило 500 юношей и девушек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участники через творчество решили выразить свою любовь к Родине. Молодые люди исполнили патриотические композиции белорусских авторов. Несмотря на рабочий день, в фойе торгового центра много гостей: все вместе дружно подпевали и танцевали.

Все мы едины. И мы должны чтить День народного единства, потому что только вместе, только сплоченной группой мы сможем создать нашу Беларусь сильной.

Ирина Пшонка, педагог-организатор средней школы № 132: Очень здорово, что данное мероприятие популяризируется, школьникам важно знать о том подвиге, который был совершен, любить свою страну и быть настоящими патриотами нашей любимой Родины.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Молодежь подошла креативно к этому праздничному дню. Сегодня мы здесь вместе, в самом центре столицы, продолжаем наш иммерсивный проект «Родные песни. Споем вместе». Когда, если не в этот день, нам всем быть вместе, вспоминать те хорошие музыкальные композиции наших авторов, исполнителей.

Флешмоб стал ярким примером того, как музыка может объединять людей и вдохновлять на творческие эксперименты. Проект «Родные песни. Споем вместе» будет продолжен. Но теперь площадками для встреч станут районные объекты культуры.