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На 15% снизили цены на автомобили «БЕЛДЖИ». Это объясняется стабилизацией курса доллара

01 июня 2022 17:45
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Новости Беларуси. По поручению Президента цены на автомобили «БЕЛДЖИ» в Беларуси снижены после анализа ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На 15% снизили цены на автомобили «БЕЛДЖИ». Это объясняется стабилизацией курса доллара-1

Об этом сообщили в Комитете госконтроля. Изначально повышение было обусловлено курсовыми колебаниями. Но сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась. Работники КГК также проанализировали затраты по доставке автомобилей, на обслуживание инвестиционных кредитов, выданных на строительство завода и в целом финансовое состояние предприятия.  

На 15% снизили цены на автомобили «БЕЛДЖИ». Это объясняется стабилизацией курса доллара-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:  
По поручению главы государства совместно с Министерством промышленности были проанализированы цены на автомобили «Atlas Pro». Анализ себестоимости показал, что там есть резервы. Более того, в марте текущего года, когда возрос курс доллара, цены были повышены. В последствии, когда курс упал и стабилизировался, цены вниз пересмотрены не были, поэтому заводом «БЕЛДЖИ» совместно с Министерством промышленности принято решение о снижении с сегодняшнего дня цен на эти автомобили на 15 %.  

На 15% снизили цены на автомобили «БЕЛДЖИ». Это объясняется стабилизацией курса доллара-7

Работа в этом направлении продолжается. В поле зрения КГК не только отечественный автопром, но и другие сферы. По результатам проверок и выданных рекомендаций, в Беларуси подешевели моторные масла, лекарства, услуги медцентров.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Василий Герасимов # Фотофакт

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