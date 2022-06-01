На 15% снизили цены на автомобили «БЕЛДЖИ». Это объясняется стабилизацией курса доллара

Новости Беларуси. По поручению Президента цены на автомобили «БЕЛДЖИ» в Беларуси снижены после анализа ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Комитете госконтроля. Изначально повышение было обусловлено курсовыми колебаниями. Но сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась. Работники КГК также проанализировали затраты по доставке автомобилей, на обслуживание инвестиционных кредитов, выданных на строительство завода и в целом финансовое состояние предприятия.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

По поручению главы государства совместно с Министерством промышленности были проанализированы цены на автомобили «Atlas Pro». Анализ себестоимости показал, что там есть резервы. Более того, в марте текущего года, когда возрос курс доллара, цены были повышены. В последствии, когда курс упал и стабилизировался, цены вниз пересмотрены не были, поэтому заводом «БЕЛДЖИ» совместно с Министерством промышленности принято решение о снижении с сегодняшнего дня цен на эти автомобили на 15 %.