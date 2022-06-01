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Виктор Лукашенко о посещении интерната в Гродно: «Каждый хочет праздника, а дети хотят вдвойне»

01 июня 2022 16:25
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Новости Беларуси. Мощь моторов мотоциклов, показательные выступления спецназа и кинологов. В День защиты детей байкеры из минских мотоклубов устроили настоящий праздник для воспитанников детского дома в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко о посещении интерната в Гродно: «Каждый хочет праздника, а дети хотят вдвойне»-1

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Каждый хочет праздника, а дети хотят вдвойне и намного больше. Поэтому мы с дружественным мотоклубом решили провести такой своеобразный праздник, привнести что-то новое, интересное. Поэтому приехали на мотоциклах, с подарками. Посмотрели на детей, у которых глаза горят огнем, и видно, что они очень воодушевлены и преданны себе, своему дому родному, своей Родине.  

От обеда в солдатской столовой до навыков стрельбы из настоящего боевого оружия. Такое яркое начало летних каникул дети точно запомнят. Байкеры пообещали еще не раз заглянуть в гродненский детский дом.  

# Школы в Беларуси # общество # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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