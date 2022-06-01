Виктор Лукашенко о посещении интерната в Гродно: «Каждый хочет праздника, а дети хотят вдвойне»

Новости Беларуси. Мощь моторов мотоциклов, показательные выступления спецназа и кинологов. В День защиты детей байкеры из минских мотоклубов устроили настоящий праздник для воспитанников детского дома в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Каждый хочет праздника, а дети хотят вдвойне и намного больше. Поэтому мы с дружественным мотоклубом решили провести такой своеобразный праздник, привнести что-то новое, интересное. Поэтому приехали на мотоциклах, с подарками. Посмотрели на детей, у которых глаза горят огнем, и видно, что они очень воодушевлены и преданны себе, своему дому родному, своей Родине.

От обеда в солдатской столовой до навыков стрельбы из настоящего боевого оружия. Такое яркое начало летних каникул дети точно запомнят. Байкеры пообещали еще не раз заглянуть в гродненский детский дом.