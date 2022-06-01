Выступление спецназа, кинологов и игровой комплекс в подарок. Байкеры порадовали воспитанников интерната в Гродно

Новости Беларуси. Мощь моторов мотоциклов, показательные выступления спецназа и кинологов. В День защиты детей байкеры из минских мотоклубов устроили настоящий праздник для воспитанников детского дома в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь длиной около 300 километров по родной стране на мотоциклах преодолели участники байк-клубов, чтобы удивить маленьких жителей интерната. Приехали не с пустыми руками – вручили детдому сертификат на детский игровой комплекс, фрукты и сладости, а также памятные сувениры – игрушки в виде аистят, это талисман национальной олимпийской команды. Самым зрелищным моментом программы стало посещение военной части МВД – чтобы дети увидели настоящих защитников. Кинологи продемонстрировали элементы дрессировки служебных собак, а рота специального назначения провела задержание условного врага.

Анна Самойло, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:

Я здесь впервые, мне понравилось. Выступления, собака, как здесь покормили.

– Вкусно?

– Да. Мне нравится, когда приезжают гости.

Евгений Бейзак, директор мотоклуба «The One Charter Belarus»:

У нас уже сложилась такая хорошая традиция, мы посещаем различные детские дома нашей страны каждый год. И на Гродненщине в этом году было принято решение прокатиться и посетить данный детский дом. И, так скажем, привлечь внимание всех к тому, что творить добрые дела ­– это очень легко и просто. Нужно всего лишь захотеть, собраться и приехать.