На очереди – сахарная свекла! В Беларуси планируют собрать более 5 млн тонн корнеплодов

Финиш зерновой жатвы – еще не завершение уборочной кампании. На очереди другие культуры, и одна из ключевых – сахарная свекла. В ряде районов Беларуси ее уже начали собирать. В планах аграриев – получить более 5 миллионов тонн корнеплода. Сейчас завершается финальная проверка перерабатывающих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчет здесь не только на внутренний рынок. Собственные потребности оцениваются примерно в 360 тысяч тонн сахара, еще более 200 тысяч планируют отправить на экспорт. Основные направления поставок – страны ЕАЭС, азиатский рынок. Отдельная задача – снижать зависимость от импортного посевного материала. Белорусские ученые уже создали собственные гибриды сахарной свеклы. Пока ими занято около 2 % площадей, но ориентир на 2030 год – увеличить эту долю до 10 %.

Анатолий Малышко, начальник отдела питания минеральной сахарной свеклы опытной научной станции по сахарной свекле:

Потенциал урожайности, например, любого хозяйства, когда возделывается свекла и урожайность у них, 500-600 примерно – это средняя урожайность, – значит, достаточно наших гибридов, которые будут для нас дешевле, – раз. И второе: они более пластичные, потому что они в наших условиях, как бы, созданы на исходной форме. Следовательно, они меньше подвержены тем климатическим условиям, которые иногда имеют место в Республике Беларусь.

В среднем за сезон в стране производят до 700 тысяч тонн сахара. Четверть от этого объема приходится на Городейский сахарный комбинат. Масштабная модернизация уже позволила увеличить переработку до 10 тысяч тонн свеклы в сутки. И это не предел: за счет дальнейшего обновления оборудования и технологий в ближайшие годы суточную мощность намерены довести до 12 тысяч тонн. А значит – быстрее перерабатывать урожай и эффективнее использовать сырье в пик сезона.