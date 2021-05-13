«Страны коллективного Запада действуют не разрозненно». НАТО возводит новую военную базу в Польше

Новости Беларуси. Учения НАТО у границ Беларуси – не что иное, как стратегическое планирование по переделу политической карты мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это часть хорошо продуманной тактики, которая уже была применена в Югославии и на Ближнем Востоке, уверены эксперты.

На этом фоне НАТО возводит новую военную базу в Польше. Активное строительство идет несколько месяцев. На данный момент готовность новой инфраструктуры составляет около 70 %. И едва ли можно считать совпадением тот факт, что активность и темпы строительства значительно возросли именно после выборов в Беларуси. Уже 20 августа 2020 года на местности стали появляться очертания дорог и фундаментов, а к моменту заявления американской стороны о финансировании уже было построено несколько хранилищ.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Все признаки говорят о том, что вопросы по захвату территории другого государства, по отработке вопросов, связанных с захватом крупных городов, сейчас очень хорошо реализуются в рамках этих учений. И понятно, что страны коллективного Запада действуют не разрозненно – то есть отдельно отрабатывают военную составляющую, отдельно отрабатывают какие-то вопросы, связанные с политическими вопросами – нет, они действуют очень системно. И помимо военной составляющей, они однозначно готовили и реализовывали на территории Беларуси мощнейшую информационно-психологическую операцию, результат которой мы видели в 2020 году.

Это однозначно, надо понимать, является составляющей крупных военно-политических операций, то есть дестабилизация ситуации на территории Беларуси, с последующей возможностью урегулирования ситуации – понятно, в их интересах – с помощью так называемых миротворческих сил НАТО. Тем самым можно четко регламентировать это как оккупацию той или иной территории, ну в первую очередь территорию Беларуси, как они это планировали реализовать.