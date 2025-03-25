Инаугурация Президента Беларуси – узнали подробности предстоящей церемонии
Съемочные группы уже на местах, проверяют аппаратуру и готовятся встречать президентский кортеж. Команда СТВ тоже наготове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На связь со студией выходит наш политический обозреватель Полина Королева. Полина, доброе утро. Известны ли уже какие-то детали предстоящей церемонии?
Полина Королева, политический обозреватель:
Студия, здравствуйте. До принесения Президентом клятвы белорусскому народу остается порядка полутора часов. С этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Отмечу, протокол инаугурации был сформирован в 2001 году. Так, начнется все с движения кортежа главы государства по двум крупнейшим проспектам столицы: Независимости и Победителей.
Примечательно, что именно вдоль этих дорожных артерий высятся знаковые для страны архитектурные сооружения. Например, Дворец Республики, который был долгостроем, а сегодня стал одной из основных точек для проведения таких мероприятий, как, например, Всебелорусское народное собрание.
Касательно кортежа, на протяжение 13 километров сопровождать Президента будут 9 мотоциклистов. Это можно будет увидеть в прямой трансляции, но и вживую. После прибытия кортежа ко Дворцу Независимости Президент принесет клятву на Конституции. В кожаном переплете, с отделкой из сусального золота и ручной вышивкой герба. Тираж подобного издания Основного закона составляет не более 50 экземпляров и используется только для протокольных мероприятий, в том числе инаугурации.
В выставочном комплексе «БелЭкспо» сегодня, 25 марта, открыта экспозиция. Можно увидеть подарки, которые преподносили белорусскому лидеру.
География подарков – 68 стран. Они хранятся во Дворце Независимости, сегодня сменили локацию. Через эту экспозицию можно проследить дружественные отношения нашей страны. О возобновлении таких контактов с западными государствами сегодня думают многие.