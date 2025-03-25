Приглашённые гости на церемонию инаугурации прибывают во Дворец Независимости – пообщались с Владимиром Громовым

До принесения Президентом клятвы белорусскому народу остается порядка полутора часов. С этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Отметим, протокол инаугурации был сформирован в 2001 году. Так, начнется все с движения кортежа главы государства по двум крупнейшим проспектам столицы: Независимости и Победителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что именно вдоль этих дорожных артерий высятся знаковые для страны архитектурные сооружения. Например, Дворец Республики, который был долгостроем, а сегодня стал одной из основных точек для проведения таких мероприятий, как, например, Всебелорусское народное собрание.

Касательно кортежа, на протяжение 13 километров сопровождать Президента будут 9 мотоциклистов. Это можно будет увидеть в прямой трансляции, но и вживую. После прибытия кортежа ко Дворцу Независимости, Президент принесет клятву на конституции. В кожаном переплете, с отделкой из сусального золота и ручной вышивкой герба. Тираж подобного издания Основного закона составляет не более 50 экземпляров, и используется только для протокольных мероприятий, в том числе инаугурации.

Из Дворца Независимости торжественная атмосфера перенесется на площадь Государственного герба и флага. Здесь состоится военная часть. Главнокомандующему принесут присягу военные. И пройдет торжественный марш всех воинский формирований Беларуси. Известно, что на инаугурацию приглашены больше тысячи гостей. Они уже прибывают. Успели пообщаться.