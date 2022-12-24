Витебский роддом №2 оснастили современными аппаратами УЗИ. Что изменится благодаря им?

Новости Беларуси. Качественная и доступная медицина – приоритетное направление политики нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оснащение современным оборудованием больниц и поликлиник продолжается.

Причем не только в учреждениях областного уровня, но и городского. Сразу два аппарата УЗИ установили в Витебском родильном доме № 2. Оборудование приобретено в рамках реализации республиканского проекта. Новые аппараты УЗИ относятся к экспертному классу, что значительно повышает качество диагностики.

Дмитрий Сержантов, главный врач Витебского городского клинического родильного дома № 2:

Все это позволяет распознать заболевания при ранней стадии, выставить диагноз при стертой клинической картине, своевременно назначить лечение и контролировать процесс. Новое оборудование расширяет возможности объективной оценки внутриутробного состояния плода, что, в свою очередь, позволят при наличии показаний провести своевременное и бережное родоразрешение и таким образом снизить перинатальные потери.