Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 20 сентября. Торговые площадки будут работать во всех районах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые масштабные ярмарочные ряды развернутся у «Чижовка-Арены», Дворца спорта и у Киевского сквера. Традиционно в широком ассортименте будет представлена плодоовощная, молочная продукция, продовольственные товары, а также свежее мясо, рыба и домашняя консервация. Предусмотрена и организация помощи по доставке продукции, приобретенной на ярмарках. Воспользоваться ей могут социально уязвимые категории граждан: ветераны, одинокие пожилые люди и инвалиды.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Это ярмарки выходного дня. В каждом районе они будут проходить по субботам и воскресеньям. График у нас размещен на сайте Мингорисполкома, на сайтах администраций. Городская ярмарка традиционно работает с 8 утра до 16. Естественно, в 16 ровно никто ее не закроет. Если есть покупатели, есть продавцы и еще есть продукция, естественно, она будет условно работать до последнего посетителя. Районные ярмарки в основном начинаются в 10 утра и продлятся до 16 либо до 17 часов.

В этом году подготовили и насыщенную культурную программу: для посетителей торговых площадок свои творческие подарки представят белорусские коллективы и артисты. Планируется, что при хороших погодных условиях сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице продлится по 7 декабря.