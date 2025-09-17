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«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике

17 сентября 2025 17:35
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Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: 
Кого вы к себе берете среди молодежи? Кто к вам идет? 

«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике-2

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Почему важно, что много молодежных общественных объединений и четыре партии, а не одна? Не бывает страны с одним мнением. Даже в одной семье одного мнения не бывает. Поэтому мы не будем добиваться того, чтобы все молодые люди вступили в одну общественную организацию. Так не бывает. Кто хочет как он – будет молодым коммунистом. И это прекрасно. Кто-то захочет вступить в «Белую Русь», кто-то в РПТС, а кто-то придет к Гайдукевичу в Либерально-демократическую партию Беларуси. Мы зарегистрировали тоже молодежное общественное объединение Либерально-демократический союз молодежи в Минюсте, сделали структуры в каждом регионе, и это нормально. Главное, чтобы мы все не грызлись между собой. 

Страна одна. Спорить надо. Представьте, в парламент приходишь, у всех бы было одно мнение. Нет такого. Каждый депутат имеет свое мнение. Подискутировали, проголосовали и приняли оптимальный закон для страны. То же самое. Они соберутся, они не враги друг другу. Если он в «Белой Руси», в ЛДПБ, он коммунист, они не враги. Они живут в одной стране, иногда в одном доме, в одном районе. 

# Евгений Пустовой # Олег Гайдукевич # Белорусские партии

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