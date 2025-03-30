«Мы занимаем 30-е место в рейтинге». Хоменко рассказал, что такое цели устойчивого развития

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Александра Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы назначены Президентом национальным координатором по программе устойчивого развития нашей страны. Вот простыми словами, что это за программа и какой рейтинг у нашей страны?

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне довелось быть и в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке. Если ты говоришь «Республика Беларусь», это звучит настолько гордо, и люди воспринимают эти слова как огромную степень уважения к тем государствам, которые они представляют. Почему? Потому что они буквально влюблены в нашу страну.

Мы занимаем 30-е место в рейтинге. Вы же прекрасно понимаете, что рейтинги эти пишут люди, которых не всегда можно назвать нашими друзьями. Вот те люди, которые представляют и являются национальными координаторами других государств, говорят о том, что Республика Беларусь на сегодняшний день является образцом в достижении целей устойчивого развития.

Что такое вообще цель устойчивого развития? Это 17 целей, которые обозначены странами, входящими в Организацию Объединенных Наций. Наша страна отличается тем, что те правила, которые приняты и подписаны, нами выполняются.

Если я вам скажу первые два принципа: ликвидация нищеты и ликвидация голода. Какое место может занимать Республика Беларусь в вопросах ликвидации нищеты и ликвидации голода? У нас вообще такого понятия нет. Или вопрос экологии. Где, как не в Республике Беларусь, всеми структурами всех ветвей власти созданы те условия, когда экологических проблем у нас фактически нет.

А вообще, если брать смысл целей устойчивого развития, внутреннее содержание – это создание такого фундамента, чтобы те поколения, которые будут жить в 40–50-е годы, могли использовать тот потенциал, который накоплен сейчас. То есть создать политические, экономические, социальные, экологические условия, которые будут способствовать развитию следующих поколений.