Хозяйства Беларуси побили рекорд по севу ранних культур
В Беларуси вместе со столбиком термометра, растут и темпы полевых работ. Аграрии подкармливают озимые зерновые и рапс, проводят вспашку, закрытие влаги, вносят удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпредприятия и хозяйства идут со значительным опережением графика, рекорд 2024 года уже побит.
Без выходных и праздников. К такому весеннему ритму аграрии уже привыкли. Погода ждать не будет. В СПК «Первомайский» сев ярового ячменя уже завершили. Под эту культуру здесь отвели порядка 230 гектаров. Аграрии справились в максимально сжатые сроки, всего за 5 дней. После выходных приступят к рапсу. Закончить с ранними зерновыми здесь планируют в первой половине апреля.
Павел Полещук, главный агроном СПК «Первомайский»:
Сейчас у нас идет подготовка к севу рапса. Буквально начнем с понедельника. По срокам опережаем прошлый год. Думаю, закончим к числу 10-му ранние яровые. Ну и будем подготавливать почву к севу кукурузы.
В минувшем году аграрии этого хозяйства засыпали в закрома 7 200 тонн зерна. В 2025 планку значительно подняли. Теперь цель – собрать не менее 9,5 тысячи тонн зерна и 2 тысячи рапса. Цифры для сельхозкооператива рекордные, но вполне достижимые. К сезону все готово. Семена и удобрения закуплены в необходимом объеме. Каждая единица техники прошла тщательный техосмотр.
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