Хозяйства Беларуси побили рекорд по севу ранних культур

В Беларуси вместе со столбиком термометра, растут и темпы полевых работ. Аграрии подкармливают озимые зерновые и рапс, проводят вспашку, закрытие влаги, вносят удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпредприятия и хозяйства идут со значительным опережением графика, рекорд 2024 года уже побит.