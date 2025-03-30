«Белорусские продукты везде узнаваемы». Хоменко о спросе на отечественную продукцию за рубежом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Где вы укроп такой хороший нашли?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы знаете, это белорусские продукты, а белорусские продукты все хорошие.

Сергей Хоменко:

Поверьте, везде узнаваемы, в отдельных местностях. Например, в Узбекистане мне задавали вопрос, почему вы нам так мало поставляете ваших продуктов. Такой же вопрос звучал и в Азербайджане. То есть даже то количество, которое наше правительство, сельское хозяйство, а оно с ростом идет. Количество поставок требует еще большего увеличения.