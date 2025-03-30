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«Белорусские продукты везде узнаваемы». Хоменко о спросе на отечественную продукцию за рубежом

30 марта 2025 07:21
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Белорусские продукты везде узнаваемы». Хоменко о спросе на отечественную продукцию за рубежом -2

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Где вы укроп такой хороший нашли?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы знаете, это белорусские продукты, а белорусские продукты все хорошие. 

Сергей Хоменко: 
Поверьте, везде узнаваемы, в отдельных местностях. Например, в Узбекистане мне задавали вопрос, почему вы нам так мало поставляете ваших продуктов. Такой же вопрос звучал и в Азербайджане. То есть даже то количество, которое наше правительство, сельское хозяйство, а оно с ростом идет. Количество поставок требует еще большего увеличения.

# Александр Осенко # Сергей Хоменко

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