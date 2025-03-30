Хоменко: чаяния народа не просто выслушиваются – они анализируются и превращаются в нормативно-правовые акты

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы начал со слов благодарности нашим гражданам за ту активную жизненную позицию, которую они проявляют. Те диалоговые площадки, которые были, они говорят о том, что те мысли, которые люди доводят до руководства областных исполнительных комитетов, районных исполнительных комитетов, само собой, до органов законодательной власти, они же используются и они вносятся. При принятии уточнений в Конституции более двух тысяч различного рода предложений было вынесено именно с уровня гражданина, с диалоговой площадки. И деятельность Совета Республики, в частности, касается как органа территориального представительства, нам пример показывает Наталья Ивановна, как необходимо общаться с гражданами, как необходимо ту информацию, которую граждане доводят до всех структур власти, как их необходимо использовать для того, чтобы подготовить нормативно-правовые акты. Чаяния народа не просто выслушиваются – они анализируются, потом синтез, и после этого они воплощаются в нормативно-правовую акцию.

На экспертный совет приглашаются не только члены экспертного совета, а приглашаются представители структур, которые непосредственно реализуют и непосредственно организуют какие-то мероприятия. Вот совсем недавно прошел экспертный совет по вопросам порядка финансирования спортивных федераций. И туда были приглашены и руководители федерации, и руководители клубов, и выслушаны все мнения. И все точки зрения. Причем здесь же смысл какой? Смысл состоит в том, что, с одной стороны, мониторинг, с другой стороны, к каким последствиям приведет принятие того или другого нормативно-правового акта в нашей стране.