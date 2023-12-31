«Мы взяли всё лучшее». Как оборудованы укрепрайоны и узлы сопротивления в Беларуси?

Хотелось бы в новогоднюю ночь забыть об угрозах и вызовах, которым противостояли в 2023-м. И наверняка с нами солидарны во многих уголках планеты. Но год заставил белорусов остро чувствовать время, учиться, готовиться и рассчитывать на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая складывалась вокруг Беларуси, не оставляла вариантов.

Узлы сопротивления, укрепрайоны – еще один аргумент в системе безопасности. Показали свою эффективность в реальных конфликтах против наступающего врага. Не случайно, что такую защитную инфраструктуру развивают у южных рубежей Беларуси – под Гомелем в этом году возвели новый укрепрайон.

Военные инженеры здесь разместили траншеи, оборудовали огневые точки, на которые могут выходить бронетранспортеры и танки. Объект учебный, но при необходимости он трансформируется в боевой.

Глеб Прокофьев, корреспондент: Порох мы должны держать сухим. Каждый из нас должен быть готов защитить свой родной дом.

Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Это актуально. Мы это видим по результатам вооруженных конфликтов, и оставаться в стороне просто безрассудно. Поэтому уже сейчас, а все укрепленные районы создавались государствами заблаговременно, в мирное время, мы тоже идем по этому пути.

Основные задачи этих и других аналогичных сооружений – автономность ведения боевых действий, а также удержание позиций. Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны требует предельной готовности.

Глеб Прокофьев:

Узел сопротивления Кобринского укрепрайона. Что он из себя представляет и какие объекты еще включает в себя?