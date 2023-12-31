«Мы взяли всё лучшее». Как оборудованы укрепрайоны и узлы сопротивления в Беларуси?
Хотелось бы в новогоднюю ночь забыть об угрозах и вызовах, которым противостояли в 2023-м. И наверняка с нами солидарны во многих уголках планеты. Но год заставил белорусов остро чувствовать время, учиться, готовиться и рассчитывать на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая складывалась вокруг Беларуси, не оставляла вариантов.
Узлы сопротивления, укрепрайоны – еще один аргумент в системе безопасности. Показали свою эффективность в реальных конфликтах против наступающего врага. Не случайно, что такую защитную инфраструктуру развивают у южных рубежей Беларуси – под Гомелем в этом году возвели новый укрепрайон.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Порох мы должны держать сухим. Каждый из нас должен быть готов защитить свой родной дом.
Военные инженеры здесь разместили траншеи, оборудовали огневые точки, на которые могут выходить бронетранспортеры и танки. Объект учебный, но при необходимости он трансформируется в боевой.
Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Это актуально. Мы это видим по результатам вооруженных конфликтов, и оставаться в стороне просто безрассудно. Поэтому уже сейчас, а все укрепленные районы создавались государствами заблаговременно, в мирное время, мы тоже идем по этому пути.
Основные задачи этих и других аналогичных сооружений – автономность ведения боевых действий, а также удержание позиций. Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны требует предельной готовности.
Глеб Прокофьев:
Узел сопротивления Кобринского укрепрайона. Что он из себя представляет и какие объекты еще включает в себя?
Владимир Белый:
Основные оборонительные сооружения для боевой техники, огневые позиции для личного состава, для огневых средств, а также места для их размещения в узлы, которые обеспечат полностью автономность действий объекта.
– Почему было важно именно там построить этот узел сопротивления?
– Это направление выбрано не случайно. Оно находится у нас на западной границе, в том числе оно предназначено для того, чтобы показать наши соседям, что мы всегда готовы защищать рубежи нашего Отечества. Мы взяли, наверное, все лучшее, что есть у каждой противоборствующей стороны. Мы ушли от какого-то гигантизма. Больше всего мы уделяли вопросу защите личного состава и выживаемости на поле боя, возможности маневрировать в защищенных условиях.
Обеспечение безопасности в стране – по-прежнему главная функция людей в погонах. Тем не менее всенародные воинские формирования подставят плечо, если это понадобится. Только вместе и сообща мы сохраним мир и независимость нашей страны.
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