Когда возобновится авиасообщение между Беларусью и Россией?

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления авиасообщения между столицами. В Минтрансе не намерены затягивать этот процесс и рассчитывают, что полеты начнутся в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления авиасообщения между столицами. В Минтрансе не намерены затягивать этот процесс и рассчитывают, что полеты начнутся в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди правил въезда на территорию РФ через воздушные пункты пропуска – наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19. Он должен быть получен не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.
Также пассажиры должны будут заполнить самодекларацию о состоянии здоровья, которую необходимо предъявить по прибытию в пункте пропуска. Стоит отметить, запрет на въезд в РФ автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.