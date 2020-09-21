Когда возобновится авиасообщение между Беларусью и Россией?

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления авиасообщения между столицами. В Минтрансе не намерены затягивать этот процесс и рассчитывают, что полеты начнутся в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди правил въезда на территорию РФ через воздушные пункты пропуска – наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19. Он должен быть получен не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.