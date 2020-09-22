22 сентября водители могут ездить бесплатно в общественном транспорте Минска, а велосипедистов будут угощать фруктами

Правда, есть нюанс: нужно показать кондуктору водительское удостоверение и технический паспорт на машину.

Новости Беларуси. 22 сентября – День без автомобиля. Сегодня водители могут ездить в общественном транспорте Минска бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А с самого утра тем, кто выбрал для поездок на работу или учебу велосипед, а также другие экологичные виды транспорта, будут дарить фрукты. Угощение можно будет получить до 10 часов утра около стелы, ботанического сада и «Минск-Арены».

Напомним, акция проводится в рамках проведения Европейской недели мобильности и городской экологической акции «День без автомобиля».