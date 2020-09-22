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22 сентября водители могут ездить бесплатно в общественном транспорте Минска, а велосипедистов будут угощать фруктами

22 сентября 2020 06:32
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Новости Беларуси. 22 сентября – День без автомобиля. Сегодня водители могут ездить в общественном транспорте Минска бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, есть нюанс: нужно показать кондуктору водительское удостоверение и технический паспорт на машину.

22 сентября водители могут ездить бесплатно в общественном транспорте Минска, а велосипедистов будут угощать фруктами-1

А с самого утра тем, кто выбрал для поездок на работу или учебу велосипед, а также другие экологичные виды транспорта, будут дарить фрукты. Угощение можно будет получить до 10 часов утра около стелы, ботанического сада и «Минск-Арены».

Напомним, акция проводится в рамках проведения Европейской недели мобильности и городской экологической акции «День без автомобиля».

# Автомобили # общество # Фотофакт

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