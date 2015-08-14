«Мы все равны в своих правах»: Наталья Водянова вступилась за «обидчиков» своей сестры

Новости России. Модель Наталья Водянова призвала прекратить нападки на владельцев кафе, которые оскорбили ее сестру (подробнее здесь). В записи на странице Facebook она отметила, что

необходимо быть «терпимее, добрее, вежливее друг к другу».

Наталья Водянова:

Я хочу вас попросить – давайте не менять одну нетолерантность на другую. Все должно быть как в правовых рамках, так и просто в человеческих. Защищая людей с особенностями, мы не можем скатываться к нападению на их обидчиков и, тем более, к оскорблениям или призывам к сведению счетов. Случай с Оксаной стал резонансным. Но сколько еще таких случаев может произойти? А, может, они происходят прямо сейчас! Мы с вами, каждый из нас, может сделать так, чтобы таких историй стало меньше. Если мы все станем терпимее, добрее, вежливее к друг другу. Не важно с особенностями мы, или без. Мы все люди. Мы все равны в своих правах.

Напомним, инцидент с участием сестры Натальи Водяновой Оксаной (девушка страдает от ДЦП и аутизма) ее няни и мамы произошел 11 августа. Оксана с няней зашли в кафе, чтобы выпить воды, но были вынуждены уйти, так и не дождавшись заказа. Со слов потерпевших,

директор заведения попросил нежеланных гостей покинуть заведение, сославшись на то, что 27-летняя Оксана «отпугивает клиентов».

На данный момент заведение, где разыгралась неприятная история, закрыта. СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело.

Мать Оксаны и Натальи Водяновой намерена в судебном порядке наказать сотрудников кафе, унизивших ее дочь.

Наталья Водянова:

Я лично знаю случаи, когда детей с особенностями прогоняют с детских площадок, не берут в школу, в садик, родители обычных детей запрещают с ними дружить. Взрослых людей с особенностями не берут на работу, даже, если они подходят по квалификации, им не куда пойти. Зачастую это происходит потому, что обычные люди ничего не знают, о людях с особенностями. Есть проблема информационного вакуума. Неизвестность вызывает страх. И этот страх ведет к неприглядным последствиям, таким как случай с моей сестрой.